Lõbusa peo kindel valem — Chixli fotoboks, fotopeegel või hoopis videoboks!

Ühe hea peo tingivad mitmed faktorid — hea söök ja jook, muusika ja meelelahutus. Kuid mõnikord juhtub nii, et ehkki pidu osalistele väga meeldis, unustavad nad selle peagi, sest peale tulevad uued ja põnevad sündmused. Kuid selle vastu leiab rohtu. Kui peost on jäädvustatud lõbusad pildid oma sõprade või kolleegidega, siis jääb see pidu mõttes elama.

Piltide lai kasutusvõimalus

Näiteks tööpidude puhul on paljudel inimestel kombeks pärast pidu seal jäädvustatud ja väljaprinditud fotod oma töölauale kaunistuseks seada, mis mõnusat peomeeleolu kaua üleval hoiavad. Muidugi saab ka fotograafi tehtud pilte hiljem välja printida, aga tavaliselt jääb see tegemata, peol välja prinditud pildid on aga kohe olemas. Muidugi saab fotoboksi ja -peegli pildid endale ka digikujul, nii et neil piltidel on laiem kasutusvõimalus juba eos. Rääkimata videoboksist, kus tehtud ägedaid videoid võib kasvõi otsekohe sotsiaalmeediasse postitada.

Ehedad emotsioonid

Fotoboksi ja -peegliga tehtud pildid tulevad tavaliselt ka palju lõbusamad, sest fotograafile ei hakka ju totakaid nägusid tegema või naljakaid poose võtma, masinale aga küll. Nähes end ekraanil, ei hoia külalised oma emotsioone tagasi ja lahkuvad peolt taskutäie lahedate fotodega.

Kui fotoboksi on paljud erinevatel pidudel näinud, siis fotopeegel on täiesti uus kontseptsioon. Peeglil on olemas kõik professionaalse varustusega fotoboksi funktsioonid, mis võimaldab teha ja välja printida kvaliteetseid fotosid. Uuenduslik on see, et fotopeegli kaamera on paigutatud vertikaalselt, nii et saad teha täispikkuses fotosid — kui näed ennast üleni peeglis ja saad selle jäädvustada, siis pole fantaasial piire. Paljud on pärast fotopeegli ees piltide tegemist naljatanud, et kodusel suurel peeglil võiks samuti kaamera olla, saaks kõik oma parimad hetked jäädvustada.

Foto või hoopis video?