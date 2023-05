Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhiks saab Ago Ambur

Keskkriminaalpolitsei uue juhi ja senise küberkuritegude büroo juhi Oskar Grossi sõnul on Ago Amburil tipptasemel teadmised infotehnoloogiast. „Ago Ambur liitus küberkuritegude uurimise meeskonnaga vahetult pärast selle büroo loomist 2016. aastal ning alates 2018. aastast on ta vastutanud IT-tehnilise meeskonna töö eest. Lisaks väga headele teadmistele IT-valdkonnast, on tal kiire kohanemisvõime, otsustusjulgus ja vajalikud kriminaalpolitseiniku oskused. See kõik aitab kaasa küberkuritegude uurimisele, et küberkeskkond turvalisemaks muuta,“ rääkis Gross.