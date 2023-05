MTÜ Slava Ukraini loodab esmaseid vastuseid raha liikumise kohta Ukrainas saada maikuu lõpuks

Märtsi alguses teatas MTÜ Slava Ukraini, et tellib finantsauditi ja revisjoni, et jõuda selgusele kahe Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses. Aprillikuu keskel teatas MTÜ, et on revisjoni tegemiseks sõlminud lepingu BDO Eestiga. „Revisjoni ajalist mahtu ei oska tegijad hetkel lõpuni hinnata, aga valisime pakkuja, kellega oli edasiliikumise ajakava kõige kiirem,“ selgitas Priske toona Delfile.