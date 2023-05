FOTOD | President Karis kohtumisel Rootsi kuningapaariga: Eesti-Rootsi suurepärastest suhetest saavad võrsuda üha uued koostöövaldkonnad

Kuningapaari tervitati Vabaduse väljakul tervitustseremooniaga, mille järel asetas Rootsi kuningas pärja Vabadussõja võidusamba jalamile. President Karis ja Sirje Karis kohtusid Nende Majesteetide Rootsi kuningas Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silviaga Kadriorus. Eesti riigipea pidas märkimisväärseks, et Rootsi riigivisiit toimub aastal kui möödub pool sajandit Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi troonile asumisest.

Kohtumisel räägiti Eesti ja Rootsi lähedastest suhetest, piirkondlikust ja rahvusvahelist koostööst. „Eesti ja Rootsi erilised ja pika ajalooga suhted on heaks pinnaseks ühistegevuseks üha uutes valdkondades. Riigivisiit annab tõuke Eesti-Rootsi koostööraporti soovituste hoogsaks elluviimiseks, kus on esile tõstetud kliima, roheenergia ja digivaldkonda,“ tõdes president Karis.

Vabariigi Presidendi sõnul saab tõdeda Eesti ja Rootsi vastastikust toetust ja koostöötahet päevakajalistes välis- ja julgeolekupoliitilistes küsimustes. Ta avaldas lootust, et Rootsi saab NATO liikmeks veel enne NATO suvist tippkohtumist Vilniuses. „See on tähtis ehituskivi kogu NATO, aga eriti Läänemere piirkonna julgeoleku loomisel ja tagamisel,“ rõhutas president Karis.

Riigipea tõi esile, et Rootsi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üks prioriteetidest on töötada selle nimel, et püsiks igakülgne rahvusvaheline toetus Ukraina toetamiseks.