USA Oklahoma osariigis leiti kahe teismelise otsingute käigus seitse surnukeha

Okmulgee maakonna šerif Eddy Rice ütles, et ohvrite isikud peab kinnitama kohtumeditsiiniekspert, aga usutakse, et leiti otsitud isikud. Rice’i sõnul usutakse, et leiti 14-aastane Ivy Webster ja 16-aastane Brittany Brewer ning kurjategija Jesse McFadden, kellega koos nad reisisid, vahendab Associated Press.