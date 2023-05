FOTOD | Volbriööl rammis üks juht sama kauplust, kuhu omal ajal sõitis sisse purjus rektor

„Politseile laekus 30. aprillil minut enne südaööd teade, et kesklinnas Kaupmehe tänaval on keegi sõitnud Elmo rendiautoga kauplusesse,“ sõnas PPA pressiesindaja Delfile. „Juht lahkus sündmuskohalt. Juhtumi täpsemad asjaolud selgitatakse menetluse käigus.“

Fotodelt on näha, et kaupluse klaasaknad vajavad väljavahetamist. Sõiduki esiosa on aga lömmis.