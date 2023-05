OTSEBLOGI | USA: Venemaa on kaotanud Ukrainas viie kuuga 100 000 sõdurit, neist 20 000 hukkunutena

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles ajakirjanikele, et see arv, mis põhineb USA luurehinnangutel, sisaldab üle 20 000 hukkunu, kellest pooled on erasõjafirmast Wagner, sealhulgas vanglatest vabastatud kurjategijad, vahendab Reuters.

Kirby sõnul on venelased saavutanud pikkamööda mõningast edu Bahmutis, aga see on tulnud „kohutava, kohutava hinnaga“ ja Ukraina kaitse selles piirkonnas on endiselt tugev.