Ongi kõik! Haigushüvitiste maksmisel taastub suvest koroonaeelne kord

Eelmise aasta lõpus oli valitsus vaat et lõhki minemas, kui sotsiaaldemokraadid nõudsid, et haiguspäevade hüvitamine alates teisest päevast peab jätkuma. Reformierakond aga oli selle vastu ning tahtis naasta vana korra juurde, kus esimesel kolmel haiguspäeval hüvitist ei maksta, vahendab ERRi portaal „Aktuaalset kaamerat“.

„COVIDiga tekkis haiguspäevade hüvitamine teisest haiguspäevast, et esimene on inimese kulul ja teine läheb riigi kulul. Enne oli, et kolm päeva on inimene omal kulul, edasi tööandja ja siis riik ehk me naaseme endise süsteemi juurde,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev (RE).