DELFI UKRAINAS | Elu Põhja-Ukraina piirilinnas. „Tulistatakse iga päev, kõigega peale tuumapommide“

Belopolje asub Ukraina Sumõ oblastis , otse Venemaa piiril. Olukord linnas on keeruline, kuna linna territooriumile lendab pidevalt igat tüüpi lõhkekehasid, sealhulgas kuni 500- ja 1000-kilogrammiseid pomme. Kohalikel elanikel pole aega valmistuda ja pommivarjenditesse peituda, kuna mürsu väljatulistamisest kohalejõudmiseni kulub kuni 20 sekundit.

Linnapea Juri Zarkol on siinse elu edendamiseks ambitsioonikad plaanid: teha korda park, tänavad ja majad, sealhulgas linnavalitsuse hoone. 1970. aastal ehitatud maja vajaks hädasti remonti, aga linnapea sõnul on eelarve piiratud. Kabinetis mängib rahustav muusika, seintel näeb diplomeid ja aukirju ning laua lähedal linna spordivõitude karikaid. Linnapea räägib Delfile, et täna algas tulistamine umbes kell 7 hommikul.