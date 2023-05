Eestisse visiidile saabuvat Rootsi kuningapaari on kõik oodatud tervitama Vabaduse väljakule

Kuninganna Silvia ja Vabariigi Presidendi abikaasa Sirje Karis külastavad Arvo Pärdi keskust ja SOS Lasteküla Keilas, kuna Sirje Karis on SOS Lasteküla patroon Eestis.

Neljapäev, 4. mai

Neljapäeva hommikul sõidavad Rootsi kuningapaar ja Eesti president abikaasaga rongiga Tallinnast Tartusse. Kell 11.25 tervitab linnapea Urmas Klaas külalisi Tartu Raekoja platsil ning sinna on palutud ka kõik tartlased, kes soovivad kuningapaari tervitada.

Kuninganna Silvia ja Vabariigi Presidendi abikaasa Sirje Karis külastavad neljapäeval Tartu lähedal asuvat Eesti Agrenska Fondile kuuluvat Tammistu perekeskust. Kuninganna Silvia on Rootsi Ågrenska Perekeskuse patroon.

Rootsi kuningapaari riigivisiit kinnitab Eesti ja Rootsi lähedasi sõprussuhteid, seda enam, et see toimub aastal kui möödub pool sajandit Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi troonile asumisest. Riigivisiidi keskmes on julgeoleku- ja kaitsekoostöö tugevdamine, majandussidemete tihendamine, rohe- ja digipöörde võimalused ning koostöö hariduses, teaduses ja innovatsioonis.