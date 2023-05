Lõuna-Aafrika Vabariik on sunnitud paluma Putinil eemale hoida, muidu tuleb ta vahistada

Lõuna-Aafrika Vabariik palub Sunday Timesi andmetel osaleda Putinil BRICS -i (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariigi) tippkohtumisel Zoomi vahendusel, mitte isiklikult kohapeal. Pretoria on nimelt küsinud õiguslikku nõu oma kohustuse kohta Putin vahistada.

Lõuna-Aafrika Vabariik ei ole Venemaa-vastaseid sanktsioone toetanud ega Venemaa agressiooni Ukraina vastu hukka mõistnud, aga Putini vahistamisorderi väljaandmine ICC poolt Ukraina laste küüditamises süüdistatuna on tekitanud Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsevale erakonnale enne Johannesburgis kavas olevat tippkohtumist probleemi.

Ramaphosa teatas eelmisel nädalal, et tema erakond Aafrika Rahvuskongress tahab lõpetada Lõuna-Aafrika Vabariigi liikmesuse ICC-s. Sellest avaldusest taganeti küll kiiresti, aga see peegeldab Ramaphosa valitsuse dilemmat.

Lõuna-Aafrika Vabariik sai Sunday Timesi teatel eraviisilist õiguslikku nõu, mis sisaldas hoiatust, et vahistamisorderi eiramine rikuks Lõuna-Aafrika Vabariigi rahvusvahelisi kohustusi ja riigi oma seadusi. Nimelt kuulutati tollase Sudaani presidendi Omar al-Bashiri vahistamata jätmine Lõuna-Aafrika Vabariigi poolt 2016. aastal hiljem riigi kõrgeima kohtu poolt põhiseadusevastaseks.

„Ei ole mingit võimalust Putin vahistamata jätta, kui ta tuleb siia, peame me ta vahistama,“ ütles õigusliku nõuandega tutvunud kõrgetasemeline valitsusametnik Lõuna-Aafrika Vabariigi ajalehele, mis kannab samuti nime Sunday Times. „Ainus võimalus, mis meil tema jaoks on, on ühendumine Teamsi või Zoomi kaudu Moskvast.“