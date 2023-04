Sudaani endine peaminister: kodusõjast saab maailma jaoks õudusunenägu

„See on hiiglaslik riik, väga mitmekülgne... M arvan, et sellest saab maailma jaoks õudusnenägu,“ sõnas Hamdok.

„See ei ole sõda armee ja väikese mässu korraldanute vahel. Nad on peaaegu nagu kaks armeed - hästi treenitud ja hästi relvastatud,“ rääkis Hamdok konverentsil.

BBC teatel lisas ta, et lahing armee ja RSF-i vahel võib muutuda hullemaks kui kodusõjad Süürias ja Liibüas. Need sõjad on võtnud sadu tuhandeid elusid, jätnud koduta miljoneid inimesi ja mõjutanud välisriike.