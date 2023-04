Vallavanem Raul Siem tragöödiast Arukülas: juhtunu heidab varju muidu turvalisele alevikule

Raasiku vallavanem Raul Siem ütles Delfile, et vajadusel pakub vald noortele ja nende vanematele psühholoogilist tuge. „Praegusel hetkel me tegeleme sellega nii, et kaardistame vajadused ja vastavalt sellele reageerime. Teema on väga õrn ja väga värske, nii et siin ülepeakaela me tormata ei saa. Eks politsei teeb omad toimetamised ära ja me vaatame sotsiaalselt poolelt, kas osutub vajalikuks tuge pakkuda,“ rääkis ta.