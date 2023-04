Soomes leiti hotellist noore naise surnukeha. Arvatav mõrtsukas hukkus peagi avariis

Keset päeva võis Sotkamos Holiday Club Katinkulla spaahotelli juures näha rohkelt politseiautosid. Viidi läbi uurimistoiminguid. Iltalehti kirjutab, et hotellist leiti 30-aastase naisterahva surnukeha. Arvatakse, et ta langes mõrva ohvriks ning veretöö leidis ilmselt aset ööl vastu laupäeva.

Politsei on juhtunu osas olnud üsna napisõnaline. Viidatakse, et uurimine on alles algusjärgus. Seega pole avalikkusele midagi öeldud ka mehe võimaliku motiivi kohta.