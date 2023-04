VIDEO ja FOTOD | Roheliste üheks uueks juhiks valiti kunagine keskerakondlane Evelyn Sepp: see on väga suur töövõit, valijate usaldus tuleb tagasi saada

Juhiks kandideeris veel ka Marko Kaasik, kes seni oligi erakonna kaasjuht ühes Johanna Maria Tõuguga. Viimane enam ei kandideerinud. Sepp ja Kangur said enim hääli, vastavalt 27 ja 25.

Sepp kandideeris riigikogu valimistel küll Roheliste nimekirjas, kuid liitus erakonnaga alles paar päeva tagasi. Ta ütles Delfile, et võit oli tema jaoks suur üllatus. „See on selles mõttes ka natuke emotsionaalne hetk praegu, meil oli põhjust kahelda, kas erakond tuleb kaasa sooviga läbi viia väga olulised muudatused või mitte,“ ütles ta ja lisas, et uute esimeeste valimine näitas, kuidas erakond on muudatuste vajalikkusest aru saanud.

Rohelised said tänavu riigikogu valimistel 5886 häält, mis oli protsent kõigist häältest. Eelnevatel riigikogu valimistel pole samuti hästi läinud. Mida plaanib Sepp teha, et erakonna seisu muuta? „Teha korda organisatsioon ja kommunikatsioon, olla igas mõttes professionaalne. Nii-öelda reaktsiooniparteist muutuda visiooniparteiks ja kujuneda Eesti inimeste – kes tõesti hoolivad keskkonnast – nende esimeseks eelistuseks,“ rääkis ta.

Sepp tõdes, et erakonnal on väga palju tööd ees, kui nad soovivad, et neid tõsiselt võetaks.

„Ma pean sellesse uskuma, mul pole teist võimalust. Ma tahan öelda lihtsalt, et küsimus pole mitte usus, vaid küsimus on selles, kui adekvaatselt me anname endale aru nendest väljakutsetest, mis erakonna ees on ning kui järjekindlalt ja ühtselt me oleme valmis nende eesmärkide nimel töötama,“ ütles Sepp.

Sepp lisas, et seni pole Roheliste erakond teinud suurt midagi selleks, et kinnitada valijatele, et nende antud hääl läheb päriselt arvesse. Ta märkis, et nüüd tuleb teha samme, et valijate usaldus tagasi võita.