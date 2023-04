Politico: EL tahab viimaks sanktsioneerida ka riike, kes Vene-vastaseid sanktsioone rikkuda aitavad

Karistus puudutaks ka riike, mis on ühtäkki asunud kauplema tavaliselt Venemaaga seostatud ekspordiartiklitega ning ei suuda rahuldavalt selgitada, kust need pärit on. Diplomaatidest allikate sõnul on sihikul näiteks Kesk-Aasia riigid Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan. Allikad märgivad, et EL-i sanktsioonide jõustamise erisaadikuks nimetatud iirlasel David O´Sullivanil on seni jäänud puudu musklist, millega rikkujaid EL-i korraldusi täitma sundida.