Euroopa jõudis Ukraina viljaekspordi teemal kokkuleppele, ukrainlased rahulolematud

Detaile pole avaldatud, aga Politico andmeil tähendab see, et neisse riikidesse tohib Ukraina vilja tuua vaid juhul, kui see on mõeldud mujale EL-i või kolmandatesse riikidesse edasimüümiseks, mitte kohapeal tarbimiseks. Samuti lubas Dombrovskis jätkata jõupingutusi, et Ukraina vili jõuaks nn „solidaarsusradade“ kaudu edaspidigi nendesse EL-i riikidesse, kes Ukraina eksporti ei pelga.