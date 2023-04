OTSEBLOGI | Belgorod avaldas linlastele kaardi varjenditest, kuhu Vene „võidupüha“ tähistamise ajal peituda

Krimmi oblastikeskuse Sevastopoli okupatsioonivõimude juht Mihhail Razvožajev teatas, et ööl vastu laupäeva süttis linnas asuv naftamahuti. Razvožajevi sõnul oli põhjuseks esialgseil andmeil Ukraina droonilöök, põleng levib umbes 1000-ruutmeetrisel alal. Varahommikustel andmetel ükski inimene kannatada ei saanud ja TASS-i teatel pole plaanis ka evakueerimist. Ukraina kindralstaabi laupäevahommikuse teate järgi olid vaenlase kaotused eelmisel ööpäeval 580 haavatud, surnud või vangistatud võitlejat, kolm tanki, kolm soomukit, kolm suurtükisüsteemi, 17 sõidukit ja kütusemahutit ning kaks ühikut eritehnikat. Õhutõrje tulistas eilse pommitamise ajal alla 21 Vene tiibraketti ja neli drooni.

Vähemalt kaks Vene tiibraketti jõudis siiski sihini. Pommitamise ohvriks langesid Umani linn Dnipro oblastis ja Ukrajinka linn Kiievi oblastis. Esialgseil andmeil hukkus üle 20 tsiviilelaniku, nende seas neli last, osa ohvreid oli laupäeva hommikuks endiselt rusude all. Õhulööke sai veel ka Tšernihivi oblastis asuv Kostobobrivi asula. Vene maavägede ründetegevus keskendus Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marijinka suunale, kõige ägedam lahing käib Bahmuti ja Marijinka all.