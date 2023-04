OTSEBLOGI | Sevastopolis põleb naftahoidla, Ukraina linnades hukkus reedel üle 20 tsiviilelaniku

Vähemalt kaks Vene tiibraketti jõudis siiski sihini. Pommitamise ohvriks langesid Umani linn Dnipro oblastis ja Ukrajinka linn Kiievi oblastis. Esialgseil andmeil hukkus üle 20 tsiviilelaniku, nende seas neli last, osa ohvreid oli laupäeva hommikuks endiselt rusude all. Õhulööke sai veel ka Tšernihivi oblastis asuv Kostobobrivi asula. Vene maavägede ründetegevus keskendus Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marijinka suunale, kõige ägedam lahing käib Bahmuti ja Marijinka all.