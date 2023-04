USA saadab Lõuna-Koreasse tuumarelvaga allveelaeva. Venemaa hoiatas võimaliku võidurelvastumise eest

Põhja-Korea on oma lõunanaabrile raketikatsetuste näol üha ähvardavamaid signaale saatnud. Kolmapäeval sõlmisid Soul ja Washington uue kokkuleppe ja teatasid, et kui Põhja-Korea kasutab oma tuumarelvi USA või Lõuna-Korea vastu, on Kim Jong Uni režiimil lõpp.