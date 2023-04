VIDEO | Välisminister Tsahkna Odessas: toetame igati Ukraina ühinemist NATO-ga

Tsahkna sõnul on oluline, et lääneriigid ei väsiks Ukraina toetamisest ega võtaks sõda igapäevase rutiinina. „Ukrainal on kiiresti vaja laskemoona. Eesti eestvedamisel on EL otsustanud annetada Ukrainale miljon 155 mm mürsku. Eesti valitsus otsustas Eesti osa sellest programmist juba eelmisel nädalal ja kutsun sama tegema kõiki teisi liikmesriike,“ sõnas Tsahkna Odessas.