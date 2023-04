Venemaa asepeaminister kuulutas, et käis Bahmutis: linn on kahjustatud, aga taastada teda saab

„Samuti külastasin Artjomovskit. Linn on kahjustatud, aga taastada teda saab. Selline kogemus on meil olemas. Niipea, kui operatiivne olukord lubab, läheme sisse ja hakkame samm-sammult tööle. Siin on näiteks kultuurimaja, mis asub Ukraina relvajõudude poolt pärast linna vabastamist ja Vene lipu heiskamist purustatud linnaadministratsiooni kõrval: kahjustusi on, aga taastada teda saab!“ kirjutas Husnullin.