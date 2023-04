DELFI UKRAINAS | Mõkolajivlane pärast raketilööki: nad ju ei vaata, kuhu löögi annavad. Et ainult saaks tappa ja hävitada

Täppisrelvad, neli raketti Kalibr, lasti välja Mustalt merelt. Kahjustada said eramajad, ajalooline hoone ja korrusmajad. Teada on üks hukkunu ja 23 vigastatut, kelle hulgas on laps.

Umbes kella 14 ajal korrastavad kommunaaltöötajad tänavaid paneelmajade juures, mis raketilöögis kahjustada said. Kommunaaltöötajad paigaldavad kiires tempos korterite akendele puitlaastplaate ning neid tuuakse ka eramajade omanikele.

Kommunaalteenistuse töötaja Grigori tunnistab, et tööd on sel päeval palju nagu pärast iga lööki alates Venemaa sõjalise agressiooni algusest.

„Ja nii me iga 3-4 kuu järel taastame. Me oleme nagu sipelgad või termiidid: purustati ja meie taastame. Ja nii saab olema igavesti,“ naerab Grigori. Ja tõesti on iga purustatud hoone juures palju kommunaaltöötajaid: mõni kinnitab midagi, mõni laob telliskive konteineritesse, mõni katab vineeriga aknaid. Seal samas on traktorid ja veoautod, millele laaditakse prahti.

„Nad sihtisid Ukraina rahvast“

Grigori ütleb, et Mõkolajivis on väga sõbralik kollektiiv ja tööle hakatakse kohe, kui võimalus avaneb, tihti juba pool tundi pärast löögi andmist.

Meditsiinikeskuse direktor Petro Beznossenko ütleb, et meditsiinikeskust raketid ei tabanud, vaid kukkusid sellest 200-300 meetri kaugusele. Lähiajal meditsiinikeskus ilmselt tööle ei hakka, sest hoonel ei ole aknaklaase ja ruumides on lööklaine tõttu segadus.

Küsimusele, kas sihiti spetsiaalselt meditsiinikeskust, vastab Petro: „Nad ei sihtinud spetsiaalselt siia, nad sihtisid Ukraina rahvast.“

Kas Petro ootas enne täiemahulist sissetungi Venemaalt midagi sellist?

„Kõike ootasime,“ vastab ta.

Samas kõrval on ajalooline administratiivhoone. Paistab, et üks rakett lasti selle pihta. Tugevalt on kahjustatud selle kõrval asuvad elumajad. Sealjuures on majadel aknad purunenud mõlemal pool.

Ameeriklane Mõkolajivis ja löök lähedale