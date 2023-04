Vanemuise teatri nõukogule ei sobinud teatrijuhi kohale napist valikust ükski kandidaat

Tartu linnapea ja Sihtasutuse Teater Vanemuine nõukogu esimees Urmas Klaas teatas napilt, et seis on, nagu on. „Meil ei ole väga palju teatrijuhi kandidaate Eestis, see on väga keeruline ja nõudlik töö,“ põhjendas Klaas kandidaatide vähesust.