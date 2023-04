Ossipenko jääb veel vähemalt kaheks kuuks vahi alla

Prokuratuur teatas, et kohus rahuldas Nikolai Ossipenko vahi all viibimise pikendamise taotluse, mille esitas peaprokurör Andres Parmas. Üle kuue kuu võib kahtlusalust vahi all hoida vaid justnimelt peaprokuröri taotluse alusel ja eriti keeruliste uurimiste puhul.