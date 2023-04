Segadus Slava Ukraini rahaasjade ümber jätkub. Selgus, et rindekiirabisid saab ümber ehitada mitu korda odavamalt

Slava Ukraini juht Johanna-Maria Lehtme sõnul maksid nad Ukrainas autode ümberehitamise eest 3500 eurot iga auto eest. Põhjus, miks autosid hakati ümber ehitama või korda tegema just Ukrainas, on see, et Eestis oleks see olnud veel kallim. „Eestis on mul umbes 6500 eurot ühe auto hind, aga seal on võimalus teha seda 3500 euroga,“ põhjendas Lehtme hiljutises intervjuus.

Esialgu planeeritud All For Victory asendus IC Constructionsiga. „Slava Ukrainil oli vaja arvet tööde eest ja nemad suutsid meile seda pakkuda,“ ütles Lehtme. „Siin ei olnud taga mingit skeemi. Autode ehitamise kiirus ja hind oli tähtis.“

Slava Ukraini välja käidud 3500 eurot tavaliselt Lvivis remondi eest ei maksa. Postimehe reporterid leidsid töökodasid, kes on nõus tegema tööd lausa tasuta ja kõige kallim pakkumine oli 1500 eurot, seega selgus, et IC Constructions ei remontinudki ise autosid ning Lehtme ei tea, kes tegelikult autosid ehitas ja palju neile maksti, kirjutas Postimees.

MTÜ Slava Ukraini Ukraina partner võib tagantjärele kuluaruandeid võltsida, ütles Slava Ukraini nõukogu esimees Kristo Tohver sel nädalal ERR-ile. Slava Ukrainit auditeeritakse pettusekahtlustuse tõttu ja auditi esimene osa peaks valmima lähinädalatel, kirjutas ERR.

„Tänaste faktide põhjal, eriti vaadates nüüd seda IC Constructioni kasumiaruannet, millega on väga raske juba vaielda, siis minu hinnang on, et see Ukraina partner on selgelt Lehtmet ja MTÜ Slava Ukrainit petnud: teeninud selle pealt täiesti põhjendamatu kasumi ja see olukord tuleb ära lahendada,“ rääkis Tohver.