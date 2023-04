Ukraina peaminister palus Venemaale röövitud laste koju toomiseks paavstilt abi

Kohtumise järel ütles Šmõhal ajakirjanikele, et ta ootab paavsti endiselt Ukrainasse külla. Ukraina ametnikud on paavsti varemgi proovinud riiki külastama meelitada, kuid Francis on seni öelnud, et tuleb Ukrainasse ainult juhul, kui saab ka Venemaale minna.