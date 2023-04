Liisa Pakosta visati valdava enamuse toel „loomuliku pere toetusrühmast“ välja

Mis põhjusel? Toetusrühmas saavat olla vaid need saadikud, kes toetavad toetusrühma eesmärke, märkis Vooglaid samas kirjas. Ning et nende eesmärk on Vooglaiu sõnutsi kaitsta abielu loomulikku ehk traditsioonilist tähendust, siis Liisa Pakosta - olles deklareerinud „juba toetusrühmaga liitumise päeval poolehoidu nn homoabielu seadustamisele ehk abielu senise tähenduse hävitamisele“ - selle raamistiku sisse ei mahu.

„EKRE ei ole aru saanud, et parlamendirühmad on mõeldud konsensuse otsimiseks, mitte vaid oma kitsa tõe kuulutamiseks. Viimaseks sobib näiteks töö fraktsioonis,“ sõnas ta Delfile. „Kui toetusrühma nimi oleks olnud näiteks „Abielu ainult mehe ja naise vahel sätestamise rühm“, siis ma poleks sellega liitunud. Aga loomulik ja ka traditsiooniline perekond on siiski palju laiem ja ei ole ju mitte kuidagi tõsi ka Varro Vooglaiu väide, et just ainult mehe ja naise liiduna on perekonda mõistetud kõikjal maailmas.“