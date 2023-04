Välisminister Tsahkna Moldovas: Moldova stabiilsus ja eurointegratsioon on meie prioriteet

Kohtumiste põhiteemadeks olid Moldova integreerumine Euroopa Liiduga ja selleks protsessiks vajalikud reformid. Minister Tsahkna sõnas, et Moldova on selgelt väljendanud oma soovi ühineda ELiga ja Eesti toetusele võivad nad kindlad olla. „See samm on väga oluline ka Euroopa julgeolekule, meil ei ole kohta hallidele aladele,“ rõhutas minister. NB8 välisministrid tunnustasid Moldova esindajaid juba tehtud edusammude eest ning märkisid, et on oluline jätkata aktiivselt reformide teostamist. Välisminister Tsahkna ütles, et Eesti soovib ka oma reformikogemust Moldova kolleegidega jagada.