„Õiglane hüvitis – kelle jaoks?“ Nursipalu kohalikud on endiselt tõrksad kodudest loobuma, mõni ei luba isegi hindajaid oma maale

Uus valitsus on otsustanud, et Nursipalu harjutusvälja laiendamisega minnakse täistuuridel edasi – esimesed pakkumised jõuavad kohalikeni väidetavalt lähinädalatel. Inimesed, kelle jaoks tähendab see aga oma kodudest ilma jäämist, ei taha riigi plaanidest jätkuvalt midagi kuulda.