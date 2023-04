VIDEO | Mart Helme süüdistas peaministrit rahva „palja tagumikuga“ jätmises ning pakkus seepeale Kaja Kallasele oma tagumikku näidata

„Me oleme seda küsinud ka välisministeeriumist, me oleme küsinud seda ka rahandusministeeriumist, et kõik need lubadused selle Žõtomõri oblasti ülesehitamiseks – kust kohast see raha tuleb?“

Kaja Kallas vastas, et Žõtomõri oblastit ei hakka Eesti üles ehitama üksi, panustab ka Island. Lisaks avab sealne tegevus võimalusi Eesti ettevõtjatele. „Teie, kes te olete ju väga selgelt Ukraina sõjapõgenike vastu olnud, siis kui neil on Ukrainas elada, töötada, koolis käia, lasteaias käia, siis ka see põgenike surve Euroopa piiridele, sealhulgas meile, väheneb,“ nentis peaminister.

„Nii relvastuse osas kui muu osas. Me oleme selle vastu, et Eestit venestatakse, sest suur osa neid, keda nimetatakse sõjapõgenikeks, on Ida-Ukraina venelased, on tulnud kahtlaste dokumentidega Eestisse Venemaalt, ja me oleme selle vastu. Teie selle vastu ei ole, et Eestit venestatakse, aga meie oleme. See on põhimõtteline erinevus. Täiesti põhimõtteline erinevus,“ sõnas Helme.