Moskva Punane väljak pandi kaheks nädalaks kinni

„Seoses Suures Isamaasõjas aastatel 1941-1945 saavutatud võidu 78. aastapäeva tähistamisele pühendatud pidulike ürituste läbiviimise ettevalmistamisega on Punane väljak 27. aprillist kuni 10. maini külastajatele suletud,“ öeldakse teates, vahendab Interfax.

Varem teatati, et 23. aprillist kuni 15. maini ei lasta külastajaid Lenini mausoleumi. Ka see on teadete kohaselt seotud pidustustega Kremlis ja selle juures.