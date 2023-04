KAART | Vene väed roomavad Bahmutis pikkamööda edasi, Ukraina keeldub linna loovutamast

Venemaa on hakanud edasiliikumise kiirendamiseks hävitama terveid kortermaju, mida ukrainlased kasutavad kaitsepositsioonidena. Enne sõda umbes 70 000 elanikuga linn on mitmes kohas maatasa tehtud.

Venemaa edasiliikumine on pannud surve alla ka Ukraina varustusteed. Venemaa väitis eelmisel reedel, et on mõnisada meetrit ühest teest oma kontrolli alla võtnud, aga Ukraina teatas, et suudab endiselt sõdureid ja varustust sisse ja välja vedada.