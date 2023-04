Ilona Ylinampa: ettevõtjate edu takistab nõrk tulevikuvaade

Ylinampa sõnul peaksid ettevõtted olema teadlikud nendest teguritest, mis raskendavad ettevõtte potentsiaali rakendumist ning valmidust olude muutustele paindlikult reageerida.

„Osa ettevõtteid tunnevad end liiga mugavalt ega jälgi niivõrd ennetavalt turgude, klientide käitumise ja konkurentide muutusi, kuid see on oluline sisend äriotsuste tegemiseks,“ ütles Ylinampa. „Teine oluline asi, mida silmas pidada, on stsenaariumide loomine ja kohandamine. See on võimas vahend tulemuste ja muutujate prognoosimiseks ja nendega kohanemiseks tänapäeva drastiliselt muutuvas maailmas.“

Stsenaariumid aitavad sihte seada

Ettevõttel peaks alati olema kaks-kolm erinevat stsenaariumi oma võimaliku tegevuse ja tulemuste kohta, mis aitavad siis olla juba palju rohkem valmis selleks, et teha otsuseid erinevate aspektide, riskide ja nurkade põhjal,“ ütles Ylinampa. Kuna nii mikro- kui ka makromajandus muutuvad kiiresti, on oluline valmistuda, koostades hoolikate arvutuste ja hinnangutega erinevaid stsenaariume. See ei pruugi aidata tulevikku täielikult ennustada - nagu te ei tea kunagi täpselt ette homset päeva -, kuid see parandab prognoosi ja ettevalmistust.

Ylinampa on Soomes kogunud mitmeid tiitleid - viimasel kahel aastal on ta valitud Soome mõjukama saja IT mõjuisiku hulka ning 2019. aastal valiti ta Soome parimaks müügidirektoriks.

Prognoosi edu sõltub koostööst partneritega

Tema sõnul peaksid ettevõtete juhid jooksvalt valmistuma tulevikuks ning selleks, et see prognoos oleks asjakohane, tuleb oma partneritega tihedalt koostööd teha ja olla neile lähedal. „Küsige oma koostööpartneritelt hinnanguid tulevikutrendide kohta, tutvuge aastaaruannetega ja esitage endale sellest lähtuvalt väljakutse kujundada ka enda võimalikku prognoosi. Loomulikult ei pea kõigis asjades ajast ette jooksma, kuid tasub olla mõõdukalt näljane info järele, sest seda võib tuleviku otsusteks vaja olla,“ lisas Ylinampa.