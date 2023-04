VILJA KÜSIB | Abieluvõrdsuse küsimuses lähevad vastamisi peapiiskop Urmas Viilma ja minister Signe Riisalo

Uus koalitsioon on lubanud kehtestada abieluvõrdsuse ning sellekohane eelnõu peaks jõudma riigikokku veel enne suvepuhkusi. Nii on lubanud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Kirikutele see ettevõtmine üleüldse ei meeldi. Peapiiskop Urmas Viilma meelest käitub riik taskuvarga kombel. Riisalo ja Viilma väitlevad Delfi eetris reedel kell 15 algavas otsesaates.