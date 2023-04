Vene snaiper tappis Hersonis Ukraina ajakirjaniku, tema Itaalia kolleeg sai haavata

„Bitik kahjuks ei pääsenud ja suri: temast jäävad maha naine ja poeg. Õlga haavata saanud Corrado on Hersonis tsiviilhaiglas,“ lisas ajaleht.

Sõda Ukrainas ulatuslikult kajastanud Zunino ütles, et kandis kuulivesti kirjaga „Press“.

„Minuga on kõik hästi, mul on haav paremas õlas, mida riivas kuul, mis tabas minu suurt sõpra Bohdani,“ ütles Zunino. „Ma nägin Bohdani maas lamamas, ta ei liigutanud. Ma roomasin, kuni sain tulejoonelt minema. Ma jooksin, kuni kohtasin tsiviilautot. Ma olin üleni verine, mind viidi Hersoni haiglasse. Ma püüdsin mitu korda Bohdanile helistada, aga ta ei vastanud. Ta oli minu suur sõber, valu on piinav.“