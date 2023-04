Riigikogu liikmed plaanivad tulla kooriga 2025. aasta laulupeole laulma

Riigikogu liikmed Kadri Tali ja Toomas Uibo kutsusid kokku toetusrühma, mille eesmärk on osaleda segakoorina 2025. aasta üldlaulupeol.



Idee autori Kadri Tali hinnangul on Riigikokku kultuuri juurde vaja ning kõik rahvasaadikud saavad ise näidata eeskuju selle tähtsustamisel.



„Riigikogu roll rahva ühendamisel on suur, millest ka mõte luua laulupidude toetusrühm, kus poliitika kaotab tähtsuse ja alles jääb armastus oma rahvuskultuuri vastu,“ lausus Tali.



Toetusgrupi aseesimees Toomas Uibo ütleb, et muusika ja kultuur teevad iga inimese paremaks ning tasakaalukamaks. „Koorilaulust võidab kogu parlament ja paraneb ka selle maine Eesti rahva seas,“ rääkis Uibo.



Riigikogu esimees Lauri Hussar peab koori suurepäraseks mõtteks, ta plaanib ise selle liikmeks hakata ning kutsub ka kõiki teisi Riigikogu liikmeid laulma. „Minu viimane kogemus laulupeost lauljana jääb aastasse 1991, uus koor annab igale saadikule võimaluse Eesti suurpeost taas laulukaare all osa saada,“ lausus Hussar.



Toetusrühma „Riigikogu koor“ peamine eesmärk on näidata oma tegevusega eeskuju ja juhtida tähelepanu rahvuskultuuri olulisusele iga Eesti inimese, organisatsiooni ja kollektiivi elus ning arengus.