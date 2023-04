Venemaa saatkonnad Skandinaavia riikides on spiooniurkad. Soomes ja Rootsis paljastati osa agentide nimesid

Yle selgitas välja, et ligi kolmandikul Soomes asuva Venemaa saatkonna töötajatel on tegelikult luureülesanded. Avaldati ka kolme agendi nimed ja taust. Samad probleemid on Rootsis, kus eile näidati ust viiele „diplomaadile“. Ent sealses saatkonnas on endiselt ohtrasti töötajaid, kes ilmselt luuravad.