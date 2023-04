Pevkur Varssavis: Vilniuse tippkohtumisel peavad NATO uued kaitseplaanid saama heakskiidu ning riigid peavad tõstma oma kaitsekulutusi

Kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) osales täna Varssavis Bukaresti üheksa ehk B9 formaadi kaitseministrite kohtumisel. Arutati Ukraina abistamise perspektiive ja koordineeriti riikide seisukohti 11.-12. juulil Vilniuses toimuva NATO tippkohtumise eel.

„Kõik Euroopa idatiiva kaitseministrid Läänemerest Musta mereni olid kohtumisel ühel meelel, et Vilniusest peab tulema mõjuv sõnum, mis heidutab Venemaad ning viib reaalselt ellu Madridi tippkohtumisel kokku lepitud NATO tõkestusheidutuse mudeli. See tähendab uusi kaitseplaane, kõrges valmisolekus vägesid plaanide elluviimiseks, eelpositsioneeritud laskemoona ning rotatsioonilist õhukaitsemudelit. Selle elluviimiseks on vajalik ka riikide kaitsekulude suurendamine, mille osas on ületavad mitme B9 riigi kaitse-eelarveid juba tugevalt 2% taset,“ ütles kaitseminister Pevkur.

Sõda pole sprint

„Ukraina seniste edusammude juures on liitlaste abi ja ühtsus olnud määravalt olulised, kuid see sõda pole sprint, vaid maraton, mille käigus me ei saa oma edusamme mõõta varasemate eesmärkide ja tegude järgi. Meie kõigi edul on üks lõplik näitaja – Ukraina võit, mida veel pole saavutatud,“ lisas Pevkur.

Kohtumisel osalenud riigid arutasid ka NATO avatud uste poliitika olulisust ja Ukraina Euroopa ja euroatlantilise lõimimise poole liikumist.

„Eesti seisukoht on siin kindel – Vilniuse tippkohtumisel tuleb anda Kiievile selge sõnum ja perspektiiv, mismoodi hakkab kulgema Ukraina edasine liikumine NATO-liikmelisuse suunas,“ ütles Pevkur.

Kohtumisel vastuvõetud ühisavalduses mõistsid kaitseministrid üheselt hukka Venemaa jätkuva sõjategevuse Ukrainas ja rõhutasid jätkuva poliitilise ühtsuse olulisust ning Ukraina sõjalise abistamise tugevdamist.

„Euroopa Rahurahastu raames vastu otsuse saata Ukrainasse miljon mürsku järgmise aasta jooksul, kuid selle teostamiseks on vaja hoogsamaid jõupingutusi,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Ühisavalduses toonitati ka vajadust kaitsetööstuse võimekuse suurendamise järgi.