500 elanikuga Virtsus veel sellist selgust – kasvõi esialgset – ei ole. Vald on otsustanud põhikooliosa kinni panna ja jätta alevikku üksnes algkooli. Virtsu kooli direktor Aire Arge tunnistas täna Delfile, et teadmatus on suur ja võib öelda, et elatakse päev korraga. Kas õpilastel tuleb leida sügiseks uus kool kodukohast kaugel ja õpetajatel uus töökoht, selgub lähiajal.