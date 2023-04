Rõõmsa ja avala meelega toevajadusega noored omandasid Maximas iseseisvat töökogemust

„Õppurid elavad kogu selle aja sajaprotsendiliselt meie töötajatega ühes rütmis – nad kannavad meie vormirõivastust, loomulikult pakume neile sarnaselt kõigi teiste töötajatega tasuta sooja lõunasööki. Ainus, mis eristab, ongi asjaolu, et neile on pidevalt toeks kursuse õpetaja Riina Kippa,“ märgib Lea Kimber.

Koostöö Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega sobitub igati Maxima Eesti väärtuspõhimõtetega – me ei liigita inimesi ei vanuse, pikkuse, rahvuse või soo järgi. Meil on töötajaid ca 15 erinevast rahvusest, neist keskmiselt 500 on vähenenud töövõimega. Noorimate töötajatena toimetavad Maxima kauplustes 15aastased abilised ning vanim kolleeg on 82aastane.

„Ettepanek noortele töökogemuse võimaldamise koostööks tuli meile Astangu keskuse poolt ja võtsime selle rõõmuga vastu – meil on Maximas vägagi mitmekesisust hindav töökollektiiv ning rõõmuga lööme kaasa algatuses, mille eesmärk on pakkuda toevajadusega noortele töökogemust,“ kirjeldab Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber koostöö algust.

Kui iganädalased tööharjutused kaupluse teenindussaalis on Astangu ja Maxima koostöö nähtavaim osa, siis tegelikult on kaubanduse abitöötaja kursus oluliselt põhjalikuma ülesehitusega, et valmistada õppureid ette juba põhjalikumaks ja pikemaks tööks kui kord nädalas toimuv tööharjutus.

Mida tööõpe toevajadusega noorele annab? Riina Kippa, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kaubanduse abitöötaja kursuse õpetaja Noored inimesed tahavad elada tavapärast elu. Nad soovivad kuhugi kuuluda. Nad tahavad tunda eneseväärikust ja olla iseseisvad ning omada kontrolli oma tegevuste üle. Lisaks soovivad nad võtta sotsiaalset vastutust. Võimalus tööd teha annabki noortele inimestele kogu eeltoodu.

„Tegemist on esmakordselt Eestis kaubanduse abitöötaja kaks aastat kestva tööõppe kursusega. Kaubanduse abitöötaja õppekava eesmärgiks on, et õppijad omandavad tööoskused kaubanduses tehtavates abitöödes,“ kirjeldab Minni Rahuoja. „Õppekava osaks on esimesel õppeaastal ka üks kuu kestev praktika õppija enda poolt praktikakohaks valitud kaupluses ja teisel õppeaastal juba kahekuuline praktika kaupluses.“

Koolitati ka Maxima inimesi

Kuna koostöö Astanguga oli Maxima jaoks uudne, said kursuse raames väljaõppe ka Maxima töötajad. Näiteks tutvustati toevajaduste olemust üldiselt, millistes valdkondades toevajadusega inimesed tööturul rakenduvad ning jagati Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kogemusi varasemate tööharjutuste näitel.

„Meie omalt poolt rääkisime väljaõppe teoreetilise osa käigus tööohutusest, toidukäsitluse reeglitest ja klienditeenindusest. Aga ka üldisemalt, mis on Maxima Eesti ja milline on meie töökultuur,“ kirjeldab jaeketi personalijuht Lea Kimber.

Naerul näod ja sõbralik olek

Uurides Maxima inimestelt, millised on kolmapäeviti Haaberstit väisavad noored kolleegid, siis kostuvad vastu märksõnad „rõõm“, „naerunäod“, „avalad“.

„Eks nad alguses olid võib-olla pisut ehmunud, aga nüüd on saanud rõõmsameelseks tööpere osaks. Nad kõik tervitavad rõõmsalt ja heatujuliselt kolleege ja kliente, soovivad teistele kauplusetöötajatele jõudu. Meie noortel kolleegidel on väga distsiplineeritud töösse suhtumine ning nende rõõmus ja avatud olek teeb nii kauplusemeeskonna kui klientide tuju rõõmsamaks,“ vahendab Lea Kimber kolleegide muljeid. „Ning kindlaks lemmikuks on kujunenud lõunapausid – kokale öeldakse ühiselt suurima heameelega „aitäh!“ ning seejärel suundutakse ise ka nõusid pesema.“

Mis on tööõppekursus? Minni Rahuoja, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tööhõive- ja sotsiaaltöö talituse juht Tööõppekursus on väljundipõhine õpe, mis tähendab, et iga mooduli lõpus peavad õppijad tõendama, et on õppetöö tulemusena saavutanud õpiväljundid. Kokku koosneb tööõppekursus seitsmest moodulist: kaubanduse abitööde moodulist, mis sisaldab tööharjutusi kaupluses; klienditeeninduse moodulist; puhastustööde moodulist; sotsiaalsete oskuste moodulist; enesearengu moodulist; igapäevaoskuste moodulist ning õpitee ja töö muutuvas keskkonnas moodulist. Mahukaimad moodulid on kaubanduse abitööde ja praktika moodulid. Tulevased kaubanduse abitöötajad viibivad Astangu keskuses õppetööl esmaspäevast reedeni.

Õppurite endi tagasisidet peegeldades märgib nende juhendaja Riina Kippa, et igaühe kogemus tööharjutusest on just talle eripärane.

„Mõned õppurid jõuavad näiteks hea enesetundega töötada kaks tundi, kuid on ka neid, kel pole probleem töötada järjest kolm-neli tundi. Kuid enamik õppijaid hindab siiski, et tööharjutused on keskmise raskusega, millega tullakse enam-vähem toime,“ peegeldab iganädalaselt noortega kaupluses kaasas käiv Riina Kippa. „Õppijad tunnevad tööharjutuse lõppedes end küll väsinuna ja tunnistatakse, et jalad valutavad, kuid järgmise päeva hommikul tuntakse üldiselt head enesetunnet ja valmisolekut õppetööks Astangul.“