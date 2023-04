Kaja Kallas võidust kohtus: tõde tõuseb ja vale vajub. Ka siis, kui selle nimel tuleb võidelda poolteist aastat

„Paul Keres on advokaat, kes otsustas oma kliendi Mailis Repsi kriminaalmenetluselt tähelepanu eemale juhtimiseks väita meedias, justkui oleksin mina pidanud 2021. aastal sünnipäevapidu riigi kulul – see on täielik vale. Mul ei olnud muud valikut, kui anda oma hea nime kaitseks Keres kohtusse,“ selgitas Kallas pärastlõunal ühismeedias.

„Täna otsustaski kohus, et Paul Keres on tõsiselt eksinud, teinud seda tahtlikult ja ette planeeritult ning ta peab meedias ümber lükkama oma valeväited ja maksma rekordiliselt suure kahjutasu – 15 000 eurot. Olen palunud kahjutasu maksta vähiravifondile Kingitud Elu,“ märkis Kallas.

Ta avaldas heameelt, et tõde on jalule seatud. „Aga mul on siiski südamest kahju, et üldse tuli valede ümberlükkamisega tegeleda. Teiste inimeste – ka poliitikute – laimamiseks ei ole mingit õigustust kellelgi. Ei advokaatidel, ajakirjanikel, kolleegidel-poliitikutel ega ükskõik kellel, kelle sõna ja mõte ühiskonnas levivad,“ ütles Kallas.