Zelenskõi vestles telefoni teel Xi Jinpingiga

„Hiina on järjekindel ja selgesõnaline oma valmisolekus arendada kahepoolseid suhteid Ukrainaga. Pooled peavad edasi viima vastastikuse austuse ja siiruse traditsiooni ning viima edasi Hiina-Ukraina strateegilist partnerlust,“ kirjutas Hiina välisministeeriumi esindaja Hua Chunying Twitteris. „Ukraina kriisi asjus seisab Hiina alati rahu poolel. Tema peamine seisukoht on aidata kaasa rahuläbirääkimistele. Hiina ei ole Ukraina kriisi tekitanud ega ole selle kriisi osapool. ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme ja vastutustundliku suurriigina ei jää Hiina lihtsalt kõrvaltvaatajaks ega lisa õli tulle, seda enam ei kasuta olukorda enda kasuks ära. Kõik, mida Hiina teeb, on aus. Dialoog ja läbirääkimised on ainus mõistlik tee edasi. Et ratsionaalne mõtlemine ja hääled on nüüd tõusuteel, on tähtis haarata võimalusest ja luua soodsad tingimused kriisi poliitiliseks lahendamiseks. On lootust, et kõik osapooled mõtlevad Ukraina kriisi üle tõsiselt järele ja uurivad koos viise kestva rahu ja stabiilsuse toomiseks Euroopasse dialoogi kaudu. Hiina saadab Ukrainasse ja teistesse riikidesse Hiina valitsuse Euraasia asjade eriesindaja, et suhelda põhjalikult kõigi osapooltega Ukraina kriisi poliitilise lahendamise üle.“