Navalnõi: mind ähvardab eluaegne vangistus

„Nad esitasid absurdsed süüdistused, mille järgi ähvardab mind 30 aastat kolooniat. Uurija Vidjukov ütles eile, et sellest juurdlusest on eraldi eraldatud terrorismijuurdlus selle kohta, et ma panen vanglas istudes toime terroriakte. Ja selles asjas hakkab minu üle eraldi kohut mõistma sõjaväekohus,“ ütles Navalnõi, esinedes videoühenduse teel Moskva Basmannõi kohtus, vahendab TASS. „Mind ähvardab selles asjas 30 aastat, paistab, et järgmises eluaegne.“