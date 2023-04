Elukaaslast pussitanud Helari surnukeha leiti Navesti jõest

„Surnukeha oli tugevate lagunemistunnustega ning 100% ei ole võimalik täna veel öelda, kellega on tegu, kuid jõest välja toodud mehe riietus, isikutunnused ja asukoht ise annavad politseinikele praegu aluse arvata, et suure tõenäosusega on tegu möödunud aasta detsembrikuus raske kuriteo toimepanemise järel kadunuks jäänud kahtlustatava Helariga,“ ütles Viljandi jaokonna menetlusjuht Meelis Lill.