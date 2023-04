Suur elektrikatkestus peatas Stockholmi metroo ja kaks tuumareaktorit

Metrooliiklus peatus kella 6.40 ajal Stockholmi kesklinnas täielikult. Rohelisel liinil hakkasid rongid taas liikuma 5-6 minuti pärast, aga Stockholmi ühistranspordiettevõte SL teatas alles kell 7.30 oma veebilehel, et rongid liiguvad taas kõigil liinidel.

Svenska Kraftnät teatas, et uurib elektrikatkestuse põhjust.

„Me oleme konstateerinud, mis juhtus, ja toimub elektrikatkestuse põhjuse uurimine. Me ei tea praegu, kas üles ütlesid meie või regionaalsed seadmed. Praegu ei ole meil midagi muud öelda,“ ütles Svenska Kraftnäti esindaja Joel Nylin.

„Peavõrgus juhtus midagi. Meil kadus lühikeseks ajaks elekter. Meie varusüsteemid töötasid nagu vaja, aga et me kaotasime sisendi, ei saa me reaktoreid opereerida ja elektrit toota,“ ütles Forsmarki pressiesindaja Josef Nylén.