Lavrov: NATO püüdis Venemaad lagundada, aga tegi ta ainult tugevamaks

Lavrov ütles pressikonverentsil, et tal ei ole kahtlustki, et Euroopa Liidu ja NATO vahel on väga vähe erinevusi, vahendab Associated Press.

Lavrov teatas, et hiljuti allkirjastati deklaratsioon, milles sisuliselt öeldakse, et 31-liikmeline NATO tagab 27-liikmelise Euroopa Liidu julgeoleku.

Ilmselt viitas Lavrov 19. jaanuari Euroopa Liidu-NATO deklaratsioonile strateegilise partnerluse kohta, milles nimetatakse Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse suurimaks ohuks Euroatlandi julgeolekule aastakümnete jooksul. Selles kutsutakse tihedamale Euroopa Liidu ja NATO koostööle julgeolekuohtude vastu, aga ei öelda, et NATO tagab Euroopa Liidu julgeoleku.

Lavrovilt küsiti, kas sõda Ukrainas oli valearvestus, sest Moskva oli kategooriliselt vastu NATO laienemisele, aga sissetung kutsus esile Soome NATO liikmeks astumise ning Rootsi ootab järjekorras ja ka Ukraina loodab „teekaarti“ liitumiseks.

„NATO-l ei ole kunagi olnud mingit kavatsust peatuda,“ vastas Lavrov, viidates Euroopa Liidu-NATO deklaratsioonile ja viimaste aastate tegevusele, mille käigus võtsid NATO-sse mitte kuulunud Soome ja Rootsi üha rohkem NATO õppustest ja muust tegevusest osa, mis oli Lavrovi sõnul mõeldud NATO liikmete ja neutraalsete riikide sõjaliste programmide sünkroniseerimiseks.

Lavrov ütles, et Venemaale lubati mitmel korral, et NATO ei laiene, aga tema sõnul olid need valed.

„Erapooletud hinnangud, mida on meie politoloogid ja välismaa omad andnud, on et NATO püüdis Venemaad lagundada, aga tegi ta lõpuks ainult tugevamaks, muutis ta ühtsemaks. Nii et ärgem tehkem praegu mingeid kiireid järeldusi selle kohta, mille kõigega see lõpeb,“ lausus Lavrov.