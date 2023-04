OTSEBLOGI | Suurbritannia on juba andnud Ukrainale vaesestatud uraani sisaldavat laskemoona

MacAskill küsis, kui palju vaesestatud uraaniga mürske on Ühendkuningriik koos tankidega Challenger 2 kasutamiseks saatnud ja kui palju neist on välja tulistatud.

„Kui see kõik juhtub, peab Venemaa sellele vastavalt vastama, võttes arvesse, et kollektiivne lääs alustab juba tuumakomponendiga relvade kasutamist,“ ütles Putin 21. märtsil Moskvas Hiina juhi Xi Jinpingiga kohtudes.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas, et on jäänud üha vähem samme enne potentsiaalset „tuumakokkupõrget“ Venemaa ja lääne vahel.

Suurbritannia süüdistas Venemaad tahtlikus desinformatsiooni levitamises, sest vaesestatud uraanil ei ole mingit seost tuumarelvade ega võimekustega, vaid see on standardkomponent, mida kasutab teiste hulgas ka Venemaa ise.

Vaesestatud uraan on uraani rikastamise kõrvaltoode ning see on vähem radioaktiivne ja looduslikult esinev metall, kuigi siiski toksiline. Seda kasutatakse soomust läbistavate mürskude tootmisel, sest see on 70% tihedam kui plii.