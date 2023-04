Üks Sudaani sõdivatest osapooltest hõivas leetrite ja koolera tekitajaid sisaldava labori

WHO töötaja Nima Saeed Abid ütles videoühenduse kaudu ajakirjanikele Genfis, et tehnikud ei pääsenud Sudaani rahvuslikku tervishoiulaboratooriumi materjale kindlustama, vahendab Reuters.

„See on peamine mure: tehnikutel ei ole laborisse ligipääsu, et minna laborisse ning võtta bioloogiline materjal ja seal olevad ained ohutult kontrolli alla,“ ütles WHO esindaja, kes keeldus ütlemast, kumb osapool laboratooriumi hõivas.