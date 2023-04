Jüri Grauberg on nördinud, kuna peab Marti Kuusikule maksma 600 eurot hüvitist ja katma menetluskulud. Kuusiku advokaat Märt Mürk on kohtu otsusega rahul ja viitab, et Eesti riigis ikka ei saa nõnda, et teist põhjuseta sadistiks nimetad.